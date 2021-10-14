الولايات المتحدة وأستراليا توقعان اتفاقية تصميم روفرات للعمل على سطح القمر

وقعت وكالة ناسا الأمريكية والوكالة الفضائية الأسترالية الثلاثاء 12 أكتوبر اتفاقية تصميم الروفرات القمرية في إطار برنامج "أرتميس" الأمريكي القمري.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لـ ناسا على موقعها الإلكتروني، وجاء في تدوينة نشرها المكتب الصحفي إن الغاية من الاتفاقية دعم العمليات التي ينفذها البشر والروبوتات على سطح القمر.

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وحسب المكتب الصحفي فإن قطاع البزنس الأسترالي سيقوم بالتعاون مع المؤسسات العلمية بتصميم الروفرات التي ستعمل على سطح القمر حيث ستستخرج عينات من الصخور القمرية وستسلمها المركبة المتخصصة في استخراج الثروات الطبيعية على القمر.

وستخصص أستراليا، حسب الاتفاقية، مبلغا قدره 150 مليون دولار. فيما أشار المكتب الصحفي إلى أن إرسال مركبات مأهولة إلى القمر يؤجل إلى فترة ما بعد عام 2026.

يذكر أن برنامج "أرتميس" القمري يقضي بأن تصل مركبة أمريكية مأهولة لمدار القمر عام 2023. كما يقضي بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024. إلا أن المفتش العام لـ ناسا، بول مارتن، كان قد أعلن في وقت سابق أن تنفيذ مهمة الهبوط على القمر يؤجل بسبب التأخر في تصميم البزات الفضائية.

المصدر: تاس