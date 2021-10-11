هابل يلتقط تفاصيل آسرة لمجرتين في مسار تصادمي

توفر مجرتان لعلماء الفلك معاينة سريعة لمصير درب التبانة، على بعد حوالي 100 مليون سنة ضوئية.

ويبدو أن المجرتين NGC 5953 وNGC 5954 في طور الاندماج، وصُنّفتا تحت اسم واحد، Arp 91، مع مواد من المجرة الثانية تمتد باتجاه الأولى وداخلها. وتظهر تفاصيل هذا الاندماج في صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي.

وتدريجيا، ستلتقي المجرتان معا، لتصبح كل منها ​​بيضاوية كبيرة واحدة، وفقا لنماذج خاصة بهذه التفاعلات الكونية الهائلة. وهكذا نتوقع أن تنتهي مجرة ​​درب التبانة أيضا، عندما تندمج في النهاية مع أقرب مجرة ​​مجاورة لنا، المجرة الحلزونية أندروميدا.

Hubble caught a glimpse of two interacting galaxies, called Arp 91, locked in a dangerous dance more than 100 million light-years from Earth!



In this #HubbleFriday image, we see how immense gravitational attraction is causing these galaxies to interact: https://t.co/lqmhYfsnzYpic.twitter.com/9ZmMTA4YCF — Hubble (@NASAHubble) October 8, 2021

وفي الواقع، الاندماج المجري ليس نادرا في الكون. وقد تعتقد أن الأجسام لن تصطدم بأخرى بشكل رهيب في كثير من الأحيان، لكن المجرات لا تضيع في بحر من العدم. وغالبا ما تكون متصلة بواسطة خيوط ضخمة من الغاز بين المجرات، والتي يمكن أن تعمل كطرق سريعة للمادة يتم من خلالها سحب المجرات معا عبر الفراغ.

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ورصد الخبراء العديد من هذه الاصطدامات المجرية، لكنها تحدث على نطاق زمني يبلغ حوالي مليار سنة، لذا فإن أي تصادم منفرد لن يكشف عن العملية برمتها. ومع ذلك، كل واحد هو لقطة من لحظة واحدة في العملية؛ من خلال دراسة التصادمات بشكل جماعي، يمكن تجميع تسلسل الأحداث معا، كما هو موضح في محاكاة عام 2016.

وتأتي Arp 91 في مرحلة لم تتعطل فيها المجرتان بشكل كبير بعد؛ لا تزال هياكلها الحلزونية سليمة إلى حد كبير. ومع ذلك، فقد أدى تفاعلهما إلى اندلاع انفجار في تشكل النجوم في كلتا المجرتين، حيث يولد الغاز المتدفق صدمات في سحب من الغاز الجزيئي المكون للنجوم، ما يدفعه إلى كتل أكثر كثافة تنهار تحت كتلتها لتكوين نجوم صغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي كلتا المجرتين على نوى مجرية نشطة؛ أي أن الثقوب السوداء الهائلة في مراكزها تلتهم المواد بنشاط. وتولد هذه العملية رياح ثقوب سوداء قوية تندفع إلى الغاز المحيط، والتي - كما خمنت - تولد صدمات تؤدي إلى تكون النجوم. لذا فإن المجرتين هما مكانان مزدحمان للغاية بالفعل.

وفي النهاية، سيندمج الاثنان، وتتحلل هياكلهما الحلزونية في نوع لامع من المجرات كأنها عديمة الملامح يسمى مجرة ​​إهليلجية. ومع ذلك، هذا لا يقل عن بضع مئات من ملايين السنين.

ويمكن تنزيل صورة Arp 91 من هابل بدقة كاملة أو نسخ خلفية من موقع ESA Hubble.

المصدر: ساينس ألرت