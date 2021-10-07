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غرسات نبات الفلفل تثمر في الفضاء!

الفضاء

غرسات نبات الفلفل تثمر في الفضاء!
twitter.com/ NASA's Kennedy Space Center
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أعلنت وكالة ناسا أن الفلفل الذي أنبته روادها في تجربة فريدة على متن المحطة الفضائية الدولية بدأ بإنتاج الثمار.

وقال بيان صادر عن مركز جون كينيدي الفضائي التابع لناسا "هذه أول مرة يتمكن رواد ناسا من إنبات غرسة الفلفل في المحطة الفضائية الدولية لتعطي ثمارا".

ونشر المركز تغريدة على "تويتر" أرفقها بصور للنباتات وثمارها كتب فيها "لقد أثمرت مؤخرا نباتات الفلفل المزروعة في المحطة الفضائية الدولية.. عملية تلقيح أزهار النباتات أشرف عليها عن بعد الخبراء في مركز جون كندي الفضائي، وبالتعاون مع رواد ناسا.. راقب الحصاد لاحقا هذا العام".

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وكانت  وكالة ناسا قد أعلنت عن بدء تجربة Plant Habitat-04 لزراعة الفلفل في المحطة الفضائية الدولية في 12 يوليو الفائت، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرواد سيجمعون محصول الفلفل من هذه النباتات على دفعتين، أول مرة أواخر أكتوبر الجاري، والمرة الثانية أوائل نوفمبر المقبل، وسيستخدمون جزءا منه في غذائهم، بينما سترسل الثمار الأخرى إلى الأرض لدراستها.

وأشارت الوكالة إلى "أن أبحاث وتجارب إثمار النباتات في ظروف الجاذبية المنخفضة تعتبر قليلة حاليا، وأن التجارب التي أجريت في المحطة الفضائية الدولية بينت أن النباتات تثمر في الفضاء بشكل أقل مما هو عليه على الأرض، لكن التغلب على التحديات في هذا الموضوع مهم على المدى البعيد لتأمين الأغذية التي قد تمد رواد الفضاء بالفيتامينات".

المصدر: فيستي

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