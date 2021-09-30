ناسا تحبط رحلة لمروحيتها على سطح المريخ وتكشف عن السبب!

قالت ناسا إن مروحيتها "إنجينويتي" التي تحلق حول المريخ عانت من "شذوذ" قبل رحلتها الرابعة عشرة على الكوكب الأحمر، ما أدى إلى تأجيل الرحلة.

وكان من المفترض أن تتم الرحلة الرابعة عشرة في 18 سبتمبر، ولكن "الشذوذ" حدث عندما تأرجح اثنان من محركات "إنجينويتي" المؤازرة للتحكم في الطيران أثناء تسجيل المغادرة قبل الرحلة، والمعروفة باسم "تذبذب المؤازرة".

وألغت "إنجينويتي" الرحلة على الفور، كما كتب جاكو كاراس، نائب رئيس عمليات هليكوبتر المريخ في ناسا JPL، في منشور مدون. وهذه هي الرحلة الأولى من رحلات "إنجينويتي" التي تُحبط بسبب مشكلة في الأجهزة.

وحتى الآن، أمضى مسبار "بيرسيفيرانس" و"إنجينويتي"، التي كان من المقرر أن تقوم بخمس رحلات فقط، أكثر من سبعة أشهر على كوكب المريخ.

وأفاد موقع Space.com أن هذه الرحلة كانت ستظهر قدرة "إنجينويتي" على الطيران بسرعة 2700 دورة في الدقيقة، أي أكثر بقليل من 2537 دورة في الدقيقة التي استخدمتها سابقا.

وتعمل ناسا على زيادة عدد الدورات في الدقيقة لـ "إنجينويتي" بسبب "انخفاض كثافة الغلاف الجوي الناجم عن التغيرات الموسمية على المريخ"، على فوهة جيزيرو على سطح الكوكب، كما كتب كاراس.

وأجرت "إنجينويتي" اختبارا في 15 سبتمبر، حيث قامت بتدوير دواراتها بسرعة 2800 دورة في الدقيقة بنجاح، مع أداء جميع الأنظمة الفرعية الأخرى "بشكل لا تشوبه شائبة".

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ومع ذلك، لم يعمل اثنان من الماكينات الست (ثلاث على كل دوار) بعد ثلاثة أيام، ما أدى إلى توقف رحلة "إنجينويتي".

وكُشف أن مهندسي ناسا ليسوا متأكدين من سبب "الشذوذ"، على الرغم من أن لديهم بعض الأفكار.

وكتب كاراس: "إحدى النظريات لما يحدث هي أن الأجزاء المتحركة في أجهزة المؤازرة ووصلات الألواح المتقطعة بدأت في إظهار بعض التآكل الآن بعد أن طارت "إنجينويتي" أكثر من ضعف عدد الرحلات الجوية التي كان مخططًا لها في الأصل (استُكملت 13 رحلة مقابل خمس رحلات مخطط لها). وقد يتسبب التآكل في هذه الأجزاء المتحركة في زيادة الرخاوة، ويمكن أن يفسر التذبذب المؤازر. وهناك نظرية أخرى مفادها أن اختبار الدوران عالي السرعة ترك الجزء العلوي من الدوار في موضع يحمّل المؤازرتين 1 و2 بطريقة فريدة ومحفزة للتذبذب لم نواجهها من قبل".

وأضاف كاراس أنه على الرغم من أن المحركات المؤازرة أصغر من المحركات التي تدوّر الدوارات، إلا أنها تعتبر "ضرورية للطيران المستقر والمسيطر عليه".

وأوضح أنه تم إجراء اختبارين للتذبذب المؤازر بنجاح في 21 و23 سبتمبر، مضيفا أن فريق "إنجينويتي" يعمل على فهم الحالة الشاذة وجعل المروحية التي تزن أربعة أرطال تطير مرة أخرى.

وستتعرض "إنجينويتي"، إلى جانب مهمات المريخ الأخرى التابعة لوكالة ناسا، إلى انقطاع "التيار الكهربائي" لمدة أسبوعين بسبب ظاهرة تُعرف باسم "الاقتران الشمسي".

ويحدث هذا كل عامين، عندما يكون الكوكب الأحمر على الجانب الآخر للشمس من الأرض. ويمكن أن يتداخل مع الاتصالات ويسبب سلوكا غير متوقع.

ومع ذلك، كتب كاراس أن "إنجينويتي" لن تكون خاملة تماما أثناء انقطاع التيار الكهربائي، المقرر إجراؤه بين 2 و16 أكتوبر.

المصدر: ديلي ميل