الرائدان الروسيان يجهزان غرفة جديدة في القطاع الروسي استعدادا لوصول الطاقم السينمائي

ستكون الغرفة في وحدة "ناؤوكا" التابعة للقطاع الروسي في المحطة الدولية جاهزة لوصول طاقم مركبة "سويوز إم إس -19" الذي يضم الفنانة يوليا بيريسلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو.

صرح بذلك رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي في حديث أدلى به يوم 28 سبتمبر لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية حيث قال: "سنقوم بتفريغ الغرفة من كل ما يمكن أن يمنع أفراد طاقم المركبة من الراحة". وأضاف أن الغرفة مريحة وفيها نافذة للاستمتاع بمناظر خلابة لكوكب الأرض.

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يذكر أن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوميف، كان قد أعلن في وقت سابق أن أفراد طاقم مركبة "سويوز إم إس – 19" المأهولة، أنطون شباكليروف وكليم شيبينكو ويوليا بيريسلد سيكونون أول من يشغل الغرفة الجديدة في القطاع الروسي للمحطة الدولية.

وقد أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن مركبة "سويوز إم إس - 19" المأهولة ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في 5 أكتوبر بعد مرور 3 ساعات تقريبا من إطلاق المركبة من مطار "بايكونور" الفضائي. ولهذا الغرض فإن مركبة "سويوز إم إس – 18" المأهولة (يوري غاغارين) كانت قد انفصلت أمس عن وحدة "راسفيت" التابعة للقطاع الروسي وذلك لتلتحم لأول مرة بوحدة "ناؤوكا" وتفسح مجالا لالتحام مركبة "سويوز إم إس – 19" بالمحطة يوم 5 أكتوبر.

وكان على متن المركبة الرائدان الروسيان والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي، الذين حققوا عملية إعادة الالتحام يدويا.

المصدر: تاس