لأول مرة.. وحدة "ناؤوكا" الروسية تستقبل مركبة فضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح أول عملية التحام لمركبة فضائية بوحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمؤسسة فإن مركبة Soyuz MS-18 التي تحمل اسم "يوري غاغارين" كانت قد انفصلت اليوم الثلاثاء بتمام الساعة 15:21 بتوقيت موسكو عن وحدة "راسفيت" التابعة للمحطة، لتنفذ مناورة دقيقة، وتلتحم بعدها بوحدة "ناؤوكا" الروسية بتمام الساعة 16:4 بتوقيت موسكو.

Центр управления полетами и Международная космическая станция выходят с нами на связь!



Мы начинаем прямую трансляцию перестыковки пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (#СоюзМС18) с модуля «Рассвет» на модуль #Наука.



Расстыковка ожидается через 20 мин. https://t.co/u79RItFGQj — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021

وأشارت المؤسسة إلى أن العملية المذكورة تعتبر أول عملية التحام لمركبة فضائية بوحدة "ناؤوكا" التابعة للمحطة، والهدف منها كان تحرير مكان على وحدة "راسفيت" الروسية لاستقبال مركبة Soyuz MS-19 التي من المفترض أن تصل إلى المحطة في أكتوبر القادم، حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد، اللذين سيساهمان في تصوير فيلم "التحدي" الوثائقي.

Время физического разделения: 15:21:36 мск.



«Стыковочный узел чистый, посторонних предметов не видно» — космонавт Роскосмоса @novitskiy_isspic.twitter.com/d7ek4a95p1 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي، وبيوتور دوبروف، والرائدان الأمريكيان، مارك فاندي هاي، وروبرت كمبرد، والرائد الفرنسي، توما بيسكيه، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

Есть касание, есть сцепка! Пилотируемый корабль #СоюзМС18 снова в составе Международной космической станции.



«Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к вновь прибывшему модулю #Наука. pic.twitter.com/EVWNXasC7Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 28, 2021

المصدر: نوفوستي