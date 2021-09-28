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لأول مرة.. وحدة "ناؤوكا" الروسية تستقبل مركبة فضائية

الفضاء

لأول مرة.. وحدة
twitter.com/roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح أول عملية التحام لمركبة فضائية بوحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمؤسسة فإن مركبة Soyuz MS-18 التي تحمل اسم "يوري غاغارين" كانت قد انفصلت اليوم الثلاثاء بتمام الساعة 15:21 بتوقيت موسكو عن وحدة "راسفيت" التابعة للمحطة، لتنفذ مناورة دقيقة، وتلتحم بعدها بوحدة "ناؤوكا" الروسية بتمام الساعة 16:4 بتوقيت موسكو.

وأشارت المؤسسة إلى أن العملية المذكورة تعتبر أول عملية التحام لمركبة فضائية بوحدة "ناؤوكا" التابعة للمحطة، والهدف منها كان تحرير مكان على وحدة "راسفيت" الروسية لاستقبال مركبة Soyuz MS-19 التي من المفترض أن تصل إلى المحطة في أكتوبر القادم، حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، والمخرج السينمائي كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد، اللذين سيساهمان في تصوير فيلم "التحدي" الوثائقي.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي، وبيوتور دوبروف، والرائدان الأمريكيان، مارك فاندي هاي، وروبرت كمبرد، والرائد الفرنسي، توما بيسكيه، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

المصدر: نوفوستي

 

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