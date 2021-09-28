روسيا جاهزة لتجميع الأقمار الصناعية في مدار الأرض

اخترع الأخصائيون في معهد "تسني ماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تكنولوجيا تركيب قمر صناعي في مدار الأرض وتجميعه من وحدات منعزلة.

جاء ذلك في طلب الحصول على براءة الاختراع رفعه المعهد إلى مكتب براءة الاختراع الذي سجل الطلب في سبتمبر الجاري.

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وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب براءة الاختراع أن تكنولوجيا إنشاء جهاز فضائي ذي بنية مفتوحة في مدار الأرض تنحصر في تجميع القمر الصناعي من مختلف الوحدات، بما فيها وحدات الحمولة المفيدة وتلك التي تشكل مكونات متكاملة للقمر الصناعي.

وأوضح الطلب ببراءة الاختراع أن تلك الوحدات ستتعامل مع البعض في مدار الأرض عن طريق التبادل المنطقي المعلوماتي الذي يتحقق باستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية الإلكترونية. أما للتغذية الكهربائية للوحدات فتتحقق بطريقة لاسلكية بفضل التحريض الكهرمغناطيسي.

يذكر أن أن "تسني ماش" يعتبر معهدا رائدا للبحوث العلمية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية. ويحقق بحوثا نظامية عامة بدءا من وضع النظريات الخاصة بالصواريخ وأفاق تطورها بعيدة المدى وانتهاء بتقديم التصاميم بعينها في مجال الصواريخ والأجهزة الفضائية (الأقمار الصناعية).

وتولى المعهد كذلك الإشراف على تشغيل النظام الأوتوماتيكي الخاص بالإنذار عن الأوضاع الخطيرة في مدار الأرض.

المصدر: تاس