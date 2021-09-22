"روس كوسموس" وأكاديمية العلوم الروسية يقترحان إنشاء محطة فضائية جديدة

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن المجلس العلمي التقني للمؤسسة ومكتب مجلس أكاديمية العلوم الروسية، اقترحا بعد اجتماعهما المشترك إنشاء محطة فضائية روسية جديدة.

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ويشير بيان المكتب، إلى أن الجانبين سيقدمان مقترحهما بشأن إنشاء محطة فضائية روسية جديدة، إلى الحكومة الروسية.

ويقول مصدر في المؤسسة، "أوصى المجتمعون مؤسسة "روس كوسموس"، بتقديم مقترحات إلى الحكومة الروسية، بشأن ضرورة إنشاء محطة فضائية روسية جديدة "روس"، والاستمرار في استخدام القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، لحين اكتمالها، وكذلك بشأن التفاوض مع الشركاء بالمحطة الدولية".

ويشير المصدر، إلى أنه ستستخدم أحدث التقنيات في إنشاء المحطة الفضائية الروسية الجديدة "روس"، لأنها يجب أن تساعد في وضع تقنيات جديدة لدراسة واستكشاف القمر، والتحضير للرحلة إلى المريخ وتنفيذ تجارب مبتكرة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي