روسيا قد تبدأ عام 2027 ببناء محطة فضائية جديدة

أعلن فلاديمير سولوفيوف، كبير المصممين في شركة "إينيرجيا"، أن روسيا قد تبدأ بتجميع محطة فضائية جديدة، مع استمرارها في تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير سولوفيوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه "يجري العمل على بناء صاروخ "أنغارا" وكما أوضح زملائي، سنتمكن بمساعدته من إطلاق وحدات جديدة في عام 2027، عندما نتأكد من أن البنية التحتية في مطار فوستوتشني الفضائي جاهزة. وهذا يعني أننا سنستمر باستخدام المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028-2029 . أي لحين الانتهاء من بناء المحطة الفضائية الوطنية".

وأول وحدة في المحطة الفضائية الجديدة ستكون وحدة العلوم والطاقة المخصصة لمحطة الفضاء الدولية، التي بدأ إنشاؤها عام 2012 . هذه الوحدة ستزود المحطة الفضائية الجديدة بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتستخدم في إجراء التجارب العلمية.

وقد سبق أن أعلن، أن حجم المحطة الفضائية الجديدة سيكون أكبر من حجم محطة "مير" السوفيتية ومدة استخدامها غير محددة، مع استبدال الوحدات المستهلكة. ستحلق هذه المحطة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض وميل 98 درجة، ما يسمح بمراقبة مجمل سطح الأرض بما فيه القطب الشمالي والطريق البحري الشمالي.

المصدر: نوفوستي