ناسا تخصص 146 مليون دولار لإدخال تعديلات في تصميم المنصة القمرية

اختارت ناسا 5 شركات أمريكية لتساهم في الدراسات الخاصة باستخدام كبسولة (منصة الهبوط) ستهبط في المستقبل على القمر.

وجاء على موقع ناسا الإلكتروني أن قيمة صفقة الدراسات والتصاميم مع الشركات بلغت 246 مليون دولار. وقالت ناسا إن شركات Blue Origin، Dynetics ، SpaceX، Lockheed Martin ، Northrop Grumman ستُدخل تعديلات إلى تصميم منصة الهبوط.

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وقد حصلت BlueOrigin في إطار الصفقة على 35.6 مليون دولار. أما "سبيس إكس" فستحصل على 9.4 مليون دولار. وستقوم تلك الشركات، حسب ناسا بتقييم فاعلية المنصة والأمور المتعلقة بأمانها عند الهبوط على القمر. وستختبر بعض مكوناتها وستُدخل تعديلات في تصميمها. وسيجعل ذلك، حسب ناسا، عملية الهبوط على سطح القمر أكثر أمانا.

يذكر أن ناسا أعلنت في أبريل الماضي عن توقيع صفقة تصميم منصة الهبوط على القمر بقيمة 2.9 مليار دولار مع شركة "سبيس إكس". إلا أن شركة "بلو أورجين" الأمريكية رفعت ضد ناسا شكوى إلى الكونغرس الأمريكي حيث اتهمتها بعدم تتبع مبدأ التنافس الذي أعلنته سابقا عند اختيار شركات ستقوم بتصميم المعدات الخاصة بالهبوط على سطح القمر. واضطرت ناسا إلى تعليق تنفيذ الصفقة إلى أن ينهي الكونغرس النظر في الشكوى.

جدير بالذكر أن ناسا أعلنت في ربيع عام 2019 عن بدئها بتحقيق برنامج "أرتميس" القمري الذي يقضي بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين عام 2024 على سطح القمر، إلا أن المفتش العام لـناسا، بول مارتن، أعلن في أغسطس الماضي أن البعثة القمرية الأمريكية المأهولة ستؤجل لعدم جاهزية البزات الفضائية القمرية.

المصدر: تاس