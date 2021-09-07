لأول مرة.. الفلفل يزهر في دفيئة فضائية

بدأ رواد الفضاء الأمريكيون في يوليو الماضي بغرس إنماء الفلفل في دفيئة أمريكية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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قالت رائدة الفضاء الأمريكية، ميغان ماك آرثر في مدونتها على تويتر إن الفلفل قد ازهر لأول مرة على متن محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت قائلة:" أخبار فلفل تشيلي جيدة، وإنه يزهر وأنا ابتسم ونتوقع أن تتشكل ثمرة صغيرة أولى بعد أسبوع". ونشرت رائدة الفضاء على "تويتر" صورة فوتوغرافية للفلفل المزهر.

يذكر أن العلماء الروس خططوا لزراعة الفلفل الحلو في محطة الفضاء الدولية، لكن دفيئة "لادا - 2" ضاعت في ديسمبر 2016 جراء تحطم شاحنة "بروغريس إم إس – 04" بعد إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان نائب مدير معهد الطب البيولوجي لدى أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سيتشوف قد صرح في مايو عام 2020 لوكالة "نوفوستي" الروسية قائلا إن معهده يعمل بالتعاون مع شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية على تحقيق مشروع دفيئة جديدة سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس