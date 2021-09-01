"روس كوسموس" ترسل وحدة فضائية جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

يخطط لالتحام وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية الجديدة بالمحطة الفضائية الدولية في 24 نوفمبر المقبل.

أفادت بذلك يوم 31 أغسطس مجلة "روسكي كوسموس" الروسية.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن وحدة "بريتشال" الفضائية الروسية ستلتحم بمقدمة وحدة "ناؤوكا" الفضائية الملتحمة حاليا بالمحطة الفضائية الدولية في 26 نوفمبر المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن وحدة "بريتشال" الجديدة ستسمح في المستقبل بالتحام مركبات روسية، بما فيها مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة الواعدة بالمحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد صرح للصحفيين في مركز إدارة الرحلات الفضائية أن "روس كوسموس" ستأخذ بالحسبان مشاكل واجهتها وحدة "ناؤوكا" عند التحامها يوم 29 يوليو الماضي بالمحطة الفضائية الدولية لعدم تكرارها عند التحام وحدة "بريتشال".

جدير بالذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة المخصصة للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر ستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في عام 2024.

المصدر: تاس