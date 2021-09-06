صاروخ "سويوز" الروسي يغيّر نوعية وقوده

يطلق صاروخ "سويوز – 2" الفضائي الروسي في أكتوبر المقبل لآخر مرة باستخدام وقود الكيروسين.

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أما الصواريخ التالية من هذا النوع فتستخدم لاحقا وقود النفتيل، بصفته وقودا جديدا أكثر فاعلية.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به السبت 4 سبتمبر لقناة "يوتيوب" سولوفيوف لايف" حيث قال: "سيطلق "سويوز – 2" في 14 أكتوبر المقبل باستخدام الكيروسين لآخر مرة، ثم سننتقل إلى استخدام وقود النفتيل ونستخدمه لاحقا في هذا النوع من الصواريخ الفضائية".

وأوضح روغوزين أن استخدام النفتيل سيسمح بنقل حمولة بوزن أكبر إلى كل مدارات الأرض، مع العلم أن استخدام النفتيل لا يزيد ضراوة وتأثيرا سلبيا على البيئة، مقارنة بالكيروسين. وينتمي كلاهما إلى صنف الوقود ذي الدرجة الرابعة من الخطورة.

المصدر: تاس