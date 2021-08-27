شركة روسية تخترع تكنولوجيا لرسم صور في السماء من الفضاء

حصلت شركة Avant Space الروسية على براءة اختراع لتكنولوجيا اتصال الليزر التي تستطيع إرسال معلومات من الفضاء إلى الأرض باستخدام مبدأ رمز الاستجابة السريعة ( QR ).

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة الذي قال إن الشركة حصلت من الهيئة الفدرالية للملكية الذهنية على براءة اختراع التكنولوجيا التي تسمح بإرسال المعلومات من الفضاء عن طريق وميض الليزر.

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وستعمل التكنولوجيا، حسب الناطق، بناء على مبدأ رمز الاستجابة السريعة (QR ). وأعاد الناطق إلى الأذهان أن وميض الليزر يسمح بنقل رمز ثنائي. وبالتالي، فعند توجيه الهاتف إلى قمر صناعي يعرض إعلانات من مدار الأرض، يستطيع المستخدم تلقي معلومات على شكل نص أو رابط.

وأشار رئيس الشركة، أنطون أوسوفسكي، إلى أنه يمكن استخدام التكنولوجيا، كذلك لإبلاغ السكان عن حالات الطوارئ وغيرها من المواقف. ولم يستبعد تصدير التكنولوجيا إلى بلدان أخرى.

يذكر أن مدير قسم تنفيذ المشاريع في المؤسسة الروسية الموحدة للصواريخ الفضائية، أندريه ديفايف، كان قد صرح في فبراير الماضي لوكالة "تاس" الروسية أن قمريْن صناعيين صغيرين مزوديْن بصمامات ليزر ثنائية سيتم إطلاقهما عام 2022 إلى مدار الأرض، حيث سيكتبان رسائل في السماء. وحسب ،ديفايف، سيشكلان جزءا من سرب الأقمار الصناعية التي ستطلق إلى مدار الأرض لإجراء تجربة "سوزفيزديا"(السديم).

وكانت شركة Avant Space قد أفادت في سبتمبر الماضي بنجاح اختبار أجهزة الليزر في الستراتوسفير والتي ستستخدمها فيما يعد الأقمار الصناعية لعرض الدعاية التجارية من الفضاء. وأشارت الشركة إلى أن ضياء الليزر لن يخلق مشاكل على الرصد الفلكي، إذ أن الأجهزة لن يتم تشغيلها إلا أثناء تحليق الأقمار الصناعية فوق مدن كبرى.

المصدر: تاس