روسيا ستطلق مرصدا فضائيا جديدا بعد عام 2025

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" أنه من المقرر إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية الفضائي الروسي "Spectr-UV" بعد عام 2025.

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ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" وقعت في يونيو 2021 مع شركة لافوتشكين الإنتاجية العلمية، على عقد قيمته 3.68 مليار روبل لـ "إعداد تصميم عملي للأجزاء الأساسية لمجمع فضائي بما فيها الأجزاء الرئيسية للتلسكوب الفضائي والأجهزة العلمية خلال أعوام 2021-2025".

والهدف من إطلاق مرصد الفيزياء الفلكية "Spectr-UV" الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، هو مراقبة منطقة الطيف فوق البنفسجي الذي يتعذر الوصول إليها بواسطة التلسكوبات الأرضية. ولهذا المرصد قدرات وإمكانيات قريبة من قدرات تلسكوب "هابل" الفضائي الأمريكي.

وسوف يساعد هذا التلسكوب العلماء على دراسة العمليات الفيزيائية التي جرت في بداية الكون، ونشوء النجوم، وتطور المجرات، وعمليات سقوط المواد في الثقوب السوداء، وكذلك الغلاف الجوي للكواكب والمذنبات والكواكب الخارجية .

وسيجهز التلسكوب بمرآة قطرها 1.7 متر ومرسام الطيف (الاسبكتروغراف) وهو جهاز تحليل للطيف وكاميرا تصوير فائقة الدقة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية.

وتساهم إسبانيا في إنتاج هذا التلسكوب بجهاز استقبال الأشعة فوق البنفسجية البعيدة ومجموعة مرشحات لوحدة الكاميرات وإنشاء مجمع أرضي مشترك. كما يمكن أن تساهم اليابان بصنع مطياف للأشعة فوق البنفسجية لمراقبة الكواكب الخارجية.

المصدر: نوفوستي