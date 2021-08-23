مركبة "تشو رونغ" الصينية تسير كيلومترا واحدا على سطح المريخ

قطعت مركبة "تشورونغ" الصينية مسافة تزيد عن كيلومتر واحد على سطح المريخ في إطار مهمتها على الكوكب، وفق ما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم الاثنين.

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ويشمل برنامج الدراسات التي تقوم بها المركبة المزودة بطيف من الأجهزة المتخصصة تصوير سطح الكوكب وجمع معلومات عن تركيبه الجيولوجي وظواهر الطقس فيه وبقع من الجليد المائي وآثار الحياة على المريخ.

وكان مركز الدراسات القمرية والبرنامج الفضائي لدى إدارة الفضاء الوطنية الصينية أخبر سابقا عن انتهاء المرحلة الرئيسية لمهمة مركبة "تشو رونغ" في 15 أغسطس، وحصول خبراء خلال مدة عملها على المريخ منذ بدئه في 22 مايو الماضي، على أكثر من 10 غيغابايت من البيانات.

ومن المقرر أن تواصل المركبة الصينية جمع المعلومات على المريخ رغم انتهاء جل مهامها.

المصدر: "إنترفاكس"