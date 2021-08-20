"روس كوسموس" تحدد موعدا لإطلاق "سويوز"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن موعد المحاولة الجديدة لإطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb سيكون يوم 21 أغسطس.

إقرأ المزيد



وتشير المؤسسة، إلى أنه من المقرر إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb، في الساعة 1.18 بتوقيت موسكو يوم 21 أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" في الساعة 1.23 بتوقيت موسكو يوم 20 أغسطس، ولكن عملية الإطلاق ألغيت أوتوماتيكيا نتيجة تشغيل نظام وقف المحركات الآلي، قبل 40 ثانية من الموعد المقرر.

ووفقا لمصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، كان سبب تأجيل إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" مع وحدة التعجيل "فريغات" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb هو اكتشاف أجهزة التشغيل الأوتوماتيكية عطلا في المعدات والأجهزة الأرضية. مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في الصاروخ.

المصدر: نوفوستي