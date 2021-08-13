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إعادة مركبة "ستارلاينر" الأمريكية إلى مصنعها لتصليحها.. وروسيا تعرض المساعدة

الفضاء

إعادة مركبة
Reuters JOE SKIPPER
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أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن إعادة مركبة "ستارلاينر" الفضائية إلى أحد مصانعها لإزالة عطل فني تعرضت له وتسبب بتأجيل إطلاقها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت الشركة إنها تعتزم معالجة المشكلة التي أصابت صمامات المحرك التي لا تزال مغلقة منذ إلغاء الإطلاق الذي كان مقررا يوم الأربعاء الماضي.

وتم نصب المركبة على الصاروخ الحامل منذ 4 أغسطس، بينما حاول خبراء "بوينغ" تصليح العطل دون فصلها عن الصاروخ.

وفي وقت لاحق قررت الشركة تأجيل عملية الإطلاق التي من المستبعد أن تنفذ هذا الشهر.

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مصدر:
مصدر: "ناسا" تبلغ "روس كوسموس" عن سبب تأجيل إطلاق ستارلاينر

من جهته، أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء دميتري روغوزين استعداد الخبراء الروس لتقديم المساعدة في إصلاح العطل.

وأشار إلى أن مركز كيلديش وهو المؤسسة الروسية الرائدة في صناعة محركات الصواريخ الفضائية، مستعد لإرسال خبرائه إلى الولايات المتحدة للمساعدة.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تخطط لإطلاق مركبة "ستارلاينر" إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ30 من يوليو الماضي، لكنها قبل يوم من ذلك قررت تأجيل الإطلاق، وربطت ذلك بالمشاكل الناجمة عن العطل في وحدة "ناؤوكا" الروسية التي التحمت بالمحطة الدولية.

ولكن في وقت لاحق تم تأجيل الإطلاق مرة أخرى، لأسباب تقنية.

المصدر: نوفوستي

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