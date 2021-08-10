مصدر: "ناسا" تبلغ "روس كوسموس" عن سبب تأجيل إطلاق ستارلاينر

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء الروسي، أن "ناسا" ابلغتهم عن أسباب تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر الفضائية التي تنتجها شركة بوينغ.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة توفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "ناسا" اعلنت يوم 29 يوليو عن تأجيل إطلاق المركبة لإعطاء فرصة لطاقم المحطة الفضائية الدولية للتعامل مع وحدة المختبر "ناؤوكا" التي التحمت بالمحطة. وبعد ذلك قررت الوكالة تأجيل إطلاق المركبة ثانية لأسباب فنية.

ويقول المتحدث، "أبلغت ناسا مؤسسة "روس كوسموس" بأن المشكلة ليست في المحرك الرئيسي، بل في صمامات عدد من المحركات الصغيرة. ويقوم مهندسو بوينغ حاليا في إصلاح العطل في مبنى التجميع، وليس لديها جدول زمني أولي عن موعد إعادة المركبة إلى منصة الإطلاق".

ووفقا له، طلب الخبراء الروس من الوكالة إبلاغهم بالمعلومات وإطلاعهم على سير العمل من أجل ضمان سلامة المحطة الفضائية الدولية، لأن المحركات الصغيرة تستخدم خلال المناورة بالقرب من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي