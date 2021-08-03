تأجيل مركبة بوينغ "ستارلاينر" للمرة الثانية يؤكد رأي خبراء الفضاء الروس

بعد التحام وحدة المختبر الفضائي "ناؤوكا" بالمحطة الفضائية الدولية، أعلنت مصادر في ناسا أنها سوف تؤجل رحلة مركبة "ستارلاينر" الفضائية بسبب ما حدث أثناء التحام المختبر بالمحطة.

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إلا أن الخبراء الروس في مجال الفضاء، وفي قطاع صناعة الصواريخ أعلنوا أن ذلك التأجيل لم يكن بسبب حادث "ناؤوكا" التي عمل محركها تلقائياً عقب التحامها بالمحطة، ما أدى إلى دوران المحطة حول محورها بـ 45 درجة (وهو ما تم معالجته بتشغيل محركات المركبة الفضائية "بروغريس" ووحدة "زفيزدا"، وعادت المحطة لوضعها الطبيعي)، وإنما كان سبب التأجيل هو عدم جاهزية مركبة "ستارلاينر" للإطلاق.

ثم أعلنت "ناسا" عن إطلاق مركبتها مساء اليوم، الساعة 17:20 بتوقيت غرينيتش، وعادت لتؤجل هذا الإطلاق ربما حتى يوم غد، 4 أغسطس.

وكانت المركبة الفضائية الأمريكية قد فشلت في تجربتها الأولى للالتحام مع المحطة الفضائية الدولية في 20 ديسمبر 2019.

المصدر: تاس