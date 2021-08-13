فيتنام ترسل قمرا صناعيا آخر إلى الفضاء

أعلنت وسائل إعلام فيتنامية أن بلادها تتحضر لإرسال قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وحول الموضوع قالت صحيفة Nhân Dân الفيتنامية "سلّمت فيتنام قمرها الصناعي الجديد NanoDragon إلى اليابان لتبدأ عمليات الاستعداد لإطلاقه إلى مدارات الأرض".

وتبعا للصحيفة فإن القمر النانوي الجديد الذي يزن نحو 3.8 كلغ تم تطويره من قبل الخبراء في المركز الفيتنامي الوطني لأبحاث الفضاء، وجرى تسليمه مؤخرا لوكالة أبحاث الفضاء اليابانية ليخضع لعمليات اختبار إضافية قبل إطلاقه، حيث يفترض أن يطلق إلى مدارات الأرض قبل مارس العام القادم، ومن مركز أوشينورا الفضائي الذي يقع في مقاطعة كاغوشيما التي تبعد 1000 كلم تقريبا عن طوكيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمر الجديد سيستخدم لنقل البيانات وعمليات مراقبة الأنشطة البحرية وحركة السفن في البحار والمحيطات.

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وتملك فيتنام 5 أقمار صناعية في مدارات الأرض، وأول قمر أطلقته كان قمر VINASat-1 المخصص لتأمين الاتصالات اللاسكلية، حيث أرسل إلى الفضاء عام 2018، كما أطلقت بعده قمر VINASat-2 وقمر VNREDSat-1А المخصص للأغراض البحثية العلمية، وقمر PicoDragon، وقمر MicroDragon.

المصدر: فيستي