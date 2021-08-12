مسبار ناسا الشمسي يحقق تاسع اقتراب له من الشمس لحل بعض ألغازها

حلّق مسبار باركر الشمسي بالقرب من الشمس للمرة التاسعة، يوم الاثنين 9 أغسطس، خلال مهمته المستمرة في استكشاف نجمنا ومعرفة أسرار كيفية عمله.

وكان باركر سولار بروب الأقرب إلى الشمس خلال آخر رحلة له يوم الاثنين (9 أغسطس) الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، عندما كانت المركبة الفضائية على بعد نحو 10.4 مليون كيلومتر (6.5 مليون ميل) من سطح الشمس.

#ParkerSolarProbe is speeding through its 9th solar encounter, leading up to its next close

approach to the Sun on Aug. 9. The mission will meet its own records for top spacecraft speed and closest spacecraft to the Sun at perihelion. https://t.co/8MxAODwqZopic.twitter.com/9i5s97AE28 — NASA Sun & Space (@NASASun) August 7, 2021

وفي ذلك الوقت، كان المسبار يسير بسرعة تزيد عن 532 ألف كم/الساعة. وتركز المركبة الفضائية على فهم الآلية التي من خلالها يصبح الغلاف الجوي للشمس شديد الحرارة، آلاف الدرجات أسخن من سطح الشمس، وأصول الرياح الشمسية، وهي تدفق مستمر من الجسيمات المشحونة المتدفقة عبر النظام الشمسي.

إقرأ المزيد

ومع اقتراب المركبة الفضائية من الشمس، من المرجح أن يتمكن العلماء من حل هذه الألغاز. وقال نور الروافي، العالم ضمن مشروع باركر سولار بروب في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، في بيان لوكالة ناسا: "نحن ندخل المرحلة الحرجة من مهمة باركر ونركز على أشياء قليلة خلال هذه المواجهة".

وأضاف الروافي: "نتوقع أن تحلق المركبة الفضائية عبر منطقة تسارع التدفق الدائم للجسيمات المشحونة التي تشكل الرياح الشمسية. النشاط الشمسي يزداد أيضا، وهو أمر واعد لدراسة هياكل الرياح الشمسية على نطاق واسع، مثل القذف الكتلي الإكليلي والجسيمات النشطة المرتبطة بها".

وخلال رحلة الطيران يوم الاثنين، تمت مطابقة المركبة الفضائية لسجلاتها الحالية، والتي تعد أيضا سجلات البشرية بشكل عام، لأقرب اقتراب للشمس وأسرع جسم متحرك لمركبة فضائية. ومع ذلك، سيستأنف باركر سولار بروب قريبا سلسلة تحطيم الرقمين القياسيين.

وفي أكتوبر، ستطير البعثة عبر كوكب الزهرة للمرة الخامسة، باستخدام جاذبية الكوكب لضبط مساره عبر الفضاء والتسلل مع اقتراب أقرب من الشمس.

المصدر: لايف ساينس