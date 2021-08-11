 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق من العسكريين والمدنيين

مركبة عطارد تلتقط صورا لكوكب الزهرة

الفضاء

مركبة عطارد تلتقط صورا لكوكب الزهرة
youtube/VideoFromSpace
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r10p

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن مركبة BepiColombo الملقبة بمركبة عطارد التقطت صورا لكوكب الزهرة أثناء مرورها بالقرب منه مؤخرا.

وأشارت الوكالة في تصريح لها حول الموضوع "إلى أن المركبة المذكورة وأثناء مرورها بالقرب من الزهرة يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، بتمام الساعة 13:48 بتوقيت وسط أوروبا (15:48 بتوقيت موسكو)، التقطت صورا بكاميراتها لهذا الكوكب".

وأوضح البيان أن "المركبة اقتربت من الكوكب لمسافة 550 كلم، والتقطت صورا أثناء تحليقها فوقه وأثناء الابتعاد عنه، وأن الصور التي التقطتها عدسات كاميراتها له أتت باللونين الأبيض والأسود، وبدقة 1024х1024 بيكسل، ومن المفترض أن تصل الدفعة الرئيسية من هذه الصور إلى الأرض اليوم في 11 أغسطس الجاري".

إقرأ المزيد
روسيا توقع اتفاقية مع أربع دول لإنشاء مرصد
روسيا توقع اتفاقية مع أربع دول لإنشاء مرصد

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد طورت مركبة BepiColombo بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA ) بهدف استكشاف كوكب عطارد، وخلال مهمتها من المفترض أن تنفذ هذه المركبة عدة مناورات حول الأرض والزهرة لتصل إلى مدار عطارد وتنفذ 6 مناورات حوله أيضا.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا