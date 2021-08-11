مركبة عطارد تلتقط صورا لكوكب الزهرة

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن مركبة BepiColombo الملقبة بمركبة عطارد التقطت صورا لكوكب الزهرة أثناء مرورها بالقرب منه مؤخرا.

وأشارت الوكالة في تصريح لها حول الموضوع "إلى أن المركبة المذكورة وأثناء مرورها بالقرب من الزهرة يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، بتمام الساعة 13:48 بتوقيت وسط أوروبا (15:48 بتوقيت موسكو)، التقطت صورا بكاميراتها لهذا الكوكب".

What a view!

Looking forward to seeing the rest of the images from your #VenusFlyby! 🛰️↩️🌕 https://t.co/3sCXbqtpLq — ESA Operations (@esaoperations) August 10, 2021

وأوضح البيان أن "المركبة اقتربت من الكوكب لمسافة 550 كلم، والتقطت صورا أثناء تحليقها فوقه وأثناء الابتعاد عنه، وأن الصور التي التقطتها عدسات كاميراتها له أتت باللونين الأبيض والأسود، وبدقة 1024х1024 بيكسل، ومن المفترض أن تصل الدفعة الرئيسية من هذه الصور إلى الأرض اليوم في 11 أغسطس الجاري".

.@BepiColombo is feeling the heat as it swoops past the Venus dayside 🌡️😅

Sunlight reflected from Venus is heating the spacecraft by up to 50 degrees!

And the reaction wheels used to keep Bepi pointing straight are feeling the pull of the planet’s mighty gravity💪🌕#VenusFlybypic.twitter.com/vGX6ppxEzO — ESA Operations (@esaoperations) August 10, 2021

إقرأ المزيد

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد طورت مركبة BepiColombo بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA ) بهدف استكشاف كوكب عطارد، وخلال مهمتها من المفترض أن تنفذ هذه المركبة عدة مناورات حول الأرض والزهرة لتصل إلى مدار عطارد وتنفذ 6 مناورات حوله أيضا.

المصدر: فيستي