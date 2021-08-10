روسيا توقع اتفاقية مع أربع دول لإنشاء مرصد

أعلنت لاريسا ليخاتشوفا، نائب مدير معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن روسيا تستعد لتوقيع اتفاقية دولية مع أربع دول لإنشاء مرصد الفيزياء الفلكية الفضائي.



وتشير ليخاتشوفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الدول الأربع هي الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا، لإنشاء مرصد "Spectrum-M" الفضائي للفيزياء الفلكية.

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وتقول، "تجري حاليا الاتصالات لإضفاء الطابع الرسمي للتعاون مع الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا على مستوى الدولة، أي يجري إعداد الاتفاقات الحكومية اللازمة للتوقيع، التي تتضمن توضيح الدور المحدد لكل دولة مشاركة في المشروع على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا ".

ووفقا لها ، ازداد خلال العامين الماضيين ، الاهتمام بمشروع Millimetron من جانب المجتمع الدولي بشكل كبير.

وتقول، "من جانب هذا مرتبط بنجاح إنشاء المراصد، ومن جانب آخر هو أن المشروع الأجنبي الكبير SPICA، الذي ينافس نوعا ما مشروع Millimetron، كان مغلقا".

وتعتقد المتحدثة، أن عدد الدول المشاركة في هذا المشروع سوف يزداد. فمثلا قبل فترة عبر الزملاء الإسبان من مرصد "Yebes" عن اهتمامهم بهذا المشروع.

وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة المرصد الجديد "Spectrum-M" بتلسكوب فضائي طوله 10 أمتار، هي دراسة مختلف المواقع في الكون في نطاق الملليمتر والأشعة تحت الحمراء بطول موجة 0.02-17 ملليمتر. حيث يأمل العلماء الحصول بمساعدتها على بيانات عن تركيب الكون، وتطور المجرات ونواتها والنجوم ونظم الكواكب والغبار الكوني، وكذلك عن المركبات العضوية في الفضاء، وأجسام ذات قوة جاذبية عالية ومجال كهرمغناطيسي شديد.

ومن المتوقع إطلاق المرصد إلى الفضاء عام 2029 بواسطة صاروخ النقل Angara من مطار فوستوشني الفضائي.

المصدر: نوفوستي