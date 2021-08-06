تلسكوب "Spektr-RG" الروسي يؤكد نظرية الانفجار العظيم

أعلن أندريه سادوفسكي، السكرتير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن اكتشافات التلسكوب الفضائي "Spektr-RG" تؤكد نشوء الكون نتيجة الانفجار العظيم.

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ويقول سادوفسكي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أحد الاكتشافات، هو اكتشاف نجم كويزار (Quasar) البعيد جدا وهو ثقب أسود في مركز مجرة، ويؤدي سقوط المادة فيه إلى إطلاق كمية هائلة من المادة والطاقة". وإن تشكل هذا الثقب في المرحلة الأولية لنشوء الكون يؤكد نظرية الانفجار العظيم".

وتصف نظرية الانفجار العظيم، نشوء الكون من نقطة التفرد- نقطة ذات حجم صغير وكثافة ودرجة حرارة لا نهاية لها. وهذا هو النموذج الكوني الأكثر شهرة وتطورًا علميًا حتى الآن ، مدعومًا بملاحظات علمية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مهمة تلسكوب "Spektr-RG" الذي أطلق إلى الفضاء في يوليو عام 2019، هي رسم خارطة الكون خلال أربع سنوات، بالتقاط صور فائقة الدقة للسماء بكاملها في نطاق الأشعة السينية. سيرسم التلسكوب خلالها ثماني خرائط، يستغرق رسم كل منها ستة أشهر. وسوف تجمع هذه الخرائط مع بعض في خريطة واحدة فائقة الدقة، وتنشر في عام 2025.

المصدر: نوفوستي