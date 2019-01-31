مصدر يعلن موعد إطلاق تلسكوب "Spektr-RG" إلى الفضاء

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي أن المرصد الفضائي الروسي-الألماني "Spektr-RG" سيطلق، في 21 يونيو 2019.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي إن "الجدول الجديد يتضمن إرسال صاروخ النقل (بروتون-إم) ومعه وحدة التعجيل (DM-03) إلى مطار بايكونور الفضائي في بداية فبراير. أما التلسكوب، فمن المفروض أن ينقل إلى مطار بايكونور في نهاية شهر أبريل. بعد ذلك، تبدأ العمليات الختامية التحضيرية لإطلاقه، في يوم 21 يونيو 2019".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع التلسكوب العلمي للأشعة السينية قد نفذ في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، واكتسب مظهره الحالي عام 2006، حيث يضم التلسكوب الروسي ART-XC والألماني eRosita. وسوف يعمل هذا التلسكوب في الفضاء على الأقل حتى منتصف العقد المقبل.

المصدر: نوفوستي