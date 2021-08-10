"ناسا": الرحلة إلى القمر سيتم تأجيلها بسبب عدم جاهزية بدلات الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها ستؤجل الرحلة إلى القمر المقررة عام 2024 في إطار برنامج "أرتيمس"، وذلك بسبب عدم جاهزية البدلات التي سيرتديها فريق المهمة.

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جاء ذلك في تقرير نشرته المفتشية العامة للوكالة اليوم الثلاثاء، يذكر أيضا أن البدلتين الأوليين من نوع xEMU (وحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية) كان من المفترض أن تكونا جاهزتين بحلول نوفمبر 2024، وفقا للجدول، لكن الوكالة "تواجه صعوبات في طريقها إلى هذا الهدف" بسبب عراقيل متصلة بنقص التمويل وجائحة كورونا ومشكلات فنية.

وذكرت "ناسا" أن الجدول الزمني يضم عرض التصميم والاختبار وتصنيع بدلتين، وتصنيع ست بدلات ذات وظائف مختلفة، مشيرة إلى أن الوكالة تتوقع أن تكون جميع البلدات جاهزة في أبريل 2025 فقط.

كما كشفت المفتشية العامة عن حالات تأخر في برنامجين تعتمد عليهما عملية الإنزال الناجحة على سطح القمر إنجازها، هما تطوير الصاروخ الثقيل المعروف بتسمية "نظام الإقلاع الفضائي" (Space Launch System) وتطوير مركبة الفضاء "أوريون". وأضافت أن تأجيل المهمة سيتم أيضا بسبب شكاوى شركات خاصة لم تحصل على عقد مشاركة في برنامج "أرتيمس".

وتم تقديم البرنامج المذكور الخاص بعودة الإنسان إلى القمر في سبتمبر 2020.

وتنافست على عقد إرسال رواد الفضاء إلى القمر عدد من الشركات، قبل أن أن تعلن "ناسا" في أبريل الماضي فوز شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

المصدر: "إنترفاكس"