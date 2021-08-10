ناسا تستعد للوصول إلى "كويكب ذهبي" لو يزورنا لجعل كل شخص مليارديرا

تتطلع وكالة ناسا إلى زيارة كويكب قريب يحتوي على ما يكفي من الذهب لجعل كل شخص على الأرض مليارديرا، في محاولة لتحديد أصوله.

وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإطلاق مهمة إلى Psyche 16 في عام 2022 لاستكشاف أصول النظام الشمسي.

واكتشف Psyche في أواخر القرن التاسع عشر، ويقع بين مداري المريخ والمشتري وهو متشكل من معدن صلب.

Nasa to visit 'GOLDEN asteroid' that could make everyone on Earth a billionaire https://t.co/VKyZEyNiXg — The Sun (@TheSun_NI) August 10, 2021

وبالإضافة إلى الذهب، يُعتقد أن القطعة الضخمة محملة بأكوام من البلاتين والحديد والنيكل.

وفي المجموع، تشير التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ Psyche تساوي 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار.

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وهذا يعني أنه إذا تم "إغراؤه" بزيارة الأرض، فسوف يدمر أسعار السلع ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، بقيمة 59.5 تريليون جنيه إسترليني.

وأشار عامل منجم مخضرم مؤخرا إلى أن Psyche 16 قادر على إحداث فوضى على الأرض.

وقال سكوت مور، رئيس شركة EuroSun Mining، إن الكم الهائل من الذهب في الكويكب يهدد بإحداث فوضى في صناعة الذهب.

وستطلق ناسا مهمة لاستكشاف الكويكب في أغسطس 2022. ويطلق عليها اسم مهمة الاستكشاف، وستصل إلى Psyche 16 في حوالي عام 2026. وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية بهذه الرحلة لأغراض علمية ولا تخطط لإجراء أي تعدين.

وتقول ناسا: "على مدار 21 شهرا في المدار، ستعمل المركبة الفضائية على رسم خريطة ودراسة خصائص Psyche 16 باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية). وتهدف المهمة، من بين أمور أخرى، إلى تحديد ما إذا كانت Psyche هو بالفعل جوهر جسم بحجم كوكب".

وتعتقد ناسا أن 16 Psyche هو أحد الناجين من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل.

وهذا يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تشكلت نواة الأرض ونوى الكواكب "الأرضية" الأخرى.

المصدر: ذي صن