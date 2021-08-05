"كوريوسيتي" تعثر على "سحلية" صخرية صغيرة على سطح المريخ!

حصلت مركبة "كوريوسيتي" مؤخرا على لمحة عن ميزة صخرية صغيرة في فوهة Gale على المريخ، حيث كانت تستكشفها منذ عام 2012.

ويبلغ ارتفاع القوس المحكم الصغير حوالي 6.5 بوصات (16.5 سم) فقط، لكن شكله المميز أثار حماس علماء البعثة.

Curiosity rover finds cute little rock 'lizard' on Mars https://t.co/FZtxeywdV8 — Live Science (@LiveScience) August 4, 2021

وكتب عالم جيولوجيا الكواكب، أبيجيل فريمان، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في منشور مدونة حول هذه الميزة: "ما زلت منبهرا بالمواد التي نراها، لا سيما انتشار النتوءات والكتل التي يبلغ حجمها سنتيمترا والتي تخرج من الصخور".

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ويقع القوس المحكم عند قاعدة جبل Sharp، وهي قمة ترتفع 3.4 ميل (5.5 كيلومتر) من أرضية فوهة Gale . ووفقا لـ فريمان، تستكشف "كوريوسيتي" بعض الجيولوجيا المثيرة للاهتمام في الانتقال بين طبقات الطين الثقيلة والطبقات المحملة بالكبريتات داخل صخور الجبل.

ويمكن ترك الكبريتات وراءها عن طريق المياه المتدفقة، لذا فإن استكشاف هذه الطبقات الحاملة للكبريتات يمكن أن يساعد في الكشف عن المزيد عن الماضي الرطب للمريخ.

وصُممت "كوريوسيتي" في البداية لمهمة لمدة عامين على سطح المريخ، لكن الروبوت بحجم SUV كان يتجول حول Gale لمدة تسع سنوات، يلتقط صورا ذاتية ويعثر على اكتشافات علمية.

وفي الآونة الأخيرة، أدرك العلماء الذين يحللون البيانات التي أرسلتها "كوريوسيتي"، أن الطين الذي يقع على خط Gale أقل استقرارا مما كان يُعتقد سابقا، ما يعني أن الأدلة على الحياة الميكروبية السابقة في المنطقة مُحيت. ومع ذلك، فإن المحاليل الملحية التي أدت إلى المحو ربما تكون دعمت أيضا حياة جديدة تحت السطح، لذلك ما يزال العلماء متحمسين لإمكانية العثور على أحافير المريخ، في حال وجودها.

المصدر: لايف ساينس