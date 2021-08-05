الروس يخططون لاختبار منظومة ملاحة جديدة

أعلن أندريه سادوفسكي، السكرتير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن خبراء المعهد يصممون أجهزة استشعار لاختبارها على متن المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير سادوفسكي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه الأجهزة ستستخدم في منظومة توجيه وملاحة بين النجوم، وقد تستخدم مستقبلا في الرحلات إلى الفضاء البعيد.

ويقول، "تتطور نظم الاتجاه والملاحة باستخدام النجوم النابضة. وأحد المشاريع في هذا المجال، يتضمن تثبيت أجهزة استشعار على متن المحطة الفضائية الدولية، لفهم كيفية تحسين المنظومة وكيفية استخدامها. وحاليا نعمل على تصميم هذه الأجهزة".

ويذكر أن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" كان في وقت سابق قد أشار إلى منظومة ملاحة فضائية، أطلق عليها اسم "AstroGLONASS" للملاحة في الفضاء عبر مواقع النجوم الراديوية النابضة - النجوم النيوترونية التي تنبعث منها نبضات راديوية دورية.

وهذا يعني أن النجوم النابضة في هذه المنظومة ستلعب دور "المنارات" الطبيعية، ويمكن استخدامها في الرحلات إلى الفضاء البعيد.

المصدر: نوفوستي