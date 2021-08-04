هابل يلتقط "معركة كونية" بين ثلاثي مذهل من "المجرات الشقيقات"

المجرات ليست مجرد كيانات ثابتة معلقة في الفضاء ولا تفعل شيئا. عندما تقترب من بعضها البعض، يمكنها الاصطدام والدفع والسحب لبعضها البعض وحتى الاندماج معا.

وتُظهر صورة تلسكوب هابل الفضائي التي تم إصدارها حديثا ما يحدث عندما تتفاعل ثلاث مجرات مع بعضها البعض وتتصرف مثل " مجرات شقيقات متشاجرة".

Meet Arp 195, a system featured in the Atlas of Peculiar Galaxies and the latest subject of our Picture of the Week.



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Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , J. Dalcanton

Music: Andrey Klimkovsky/New Horizons — HUBBLE (@HUBBLE_space) July 30, 2021

وهابل هو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن الصورة تظهر "ثلاثية مثيرة من المجرات" تشارك في "شد وجذب ثلاثي الاتجاهات".

ويُعرف النظام باسم "أرب 195" (Arp 195)، واشتق اسمه من عالم الفلك هالتون أرب.

والنظام المكون من ثلاث مجرات، والذي يقع على بعد نحو 763 مليون سنة ضوئية منا، في كوكبة الوشق، هو جزء من "أطلس المجرات الغريبة" منذ عام 1966، وهي قائمة من المجرات الخارجة عن القاعدة.

وتقول مقدمة الأطلس: "إن تقدير هذه الخصائص أمر مهم من أجل بناء صورة واقعية لما تبدو عليه المجرات حقا".

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وكانت صورة "أرب 195" بمثابة ملاحظة إضافية دمجها هابل في جدوله المزدحم. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "الأرصاد الإضافية مثل هذه تفعل أكثر من مجرد توفير صور مذهلة، فهي تساعد أيضا في تحديد أهداف واعدة لمتابعتها باستخدام التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية".

ومر تلسكوب جيمس ويب من الجيل التالي بالعديد من التأخيرات، ولكن من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

كما يشار إلى أن هابل واجه مشكلة مؤخرا عندما تسبب خلل فني كبير في توقفه عن الخدمة لمدة شهر إلى أن أعاد التبديل الناجح لأجهزة النسخ الاحتياطي الاتصال بالإنترنت مرة أخرى.

والتقطت الصور الأولى بواسطة التلسكوب بعد هذه الفجوة زوجا من المجرات المتصادمة ومجرة بأذرع ممدودة بشكل غير عادي.

المصدر: سي نت