المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها الشهر الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل في الـ 19 من أغسطس الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "من اجل تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مركبة Soyuz MS-19 والتحامها بالمحطة، وتحضيرا لانفصال مركبة Soyuz MS-18 عنها، سيقوم الخبراء التابعون لمركز التحكم بالرحلات الفضائية في روسيا بتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية".

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وأشار البيان إلى "أن تعديل المدار سيتم باستخدام محركات وحدة Zvezda الروسية، وفي 19 أغسطس الجاري، وبتمام الساعة 7:04 بتوقيت موسكو سيتم تشغيل محركات الوحدة المذكورة لمدة 47 ثانية، ما سيؤدي لزيادة ارتفاع مدار المحطة ليصبح بعده عن الأرض 420.84 كلم".

ويوجد على متن المحطة حاليا 7 رواد هم: رائدا "روس كوسموس" أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي وروبيرت كيمبرد وميغان مكارثر، وتوماس بيسكيه التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

المصدر: تاس