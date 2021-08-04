الصين..فشل الإطلاق الثالث للصاروخ Hyperbola-1

أعلنت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن شركة iSpace الصينية الخاصة، فشلت في الإطلاق الثالث لصاروخ Hyperbola-1

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وتشير الوكالة، إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 15.39 بالتوقيت المحلي (10.39 بتوقيت موسكو) من مطار جيوتشيوان الفضائي في مقاطعة قانسو. وقد اكتشف الخبراء الخلل أثناء تحليق الصاروخ، ولم يتمكن القمر الصناعي الموجود على متنه بعد الانفصال، من الوصول إلى المدار المحدد، ولم تحقق اختبارات الطيران الهدف المنشود.

ويذكر أن شركةBeijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace) الصينية الخاصة هي التي تنتج هذه الصواريخ، وكان أول إطلاق لصاروخ من هذا النوع في يوليو 2019 ، حيث حمل إلى المدار المحدد قمرين صناعيين للبحوث العلمية، في حين انتهى الإطلاق الثاني في شهر فبراير الماضي بالفشل.

وصاروخ Hyperbola-1 هو صاروخ نقل من أربع مراحل، تعمل محركاته بالوقود الصلب. وحاليا هو أثقل صواريخ النقل الفضائي التي تنتجها شركات صينية خاصة. ويبلغ قطر الصاروخ 1.4 متر وطوله 20.8 متر، ويمكنه حمل ما يصل إلى 260 كيلوغرامًا إلى المدار.

المصدر: نوفوستي