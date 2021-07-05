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الصين تطلق قمرا فريدا من نوعه إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق قمرا فريدا من نوعه إلى الفضاء
RT
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نجحت الصين صباح اليوم الاثنين بإطلاق قمر آخر إلى الفضاء ستستخدمه للأرصاد الجوية ومراقبة سطح الأرض.

وتبعا لوسائل الإعلام الصينية فإن قمر Fengyun-3E الصيني أطلق صباح اليوم من مركز جيوغوان في مقاطعة قانسو، بتمام الساعة 7:28 بالتوقيت المحلي (2:28 بتوقيت موسكو).

واستخدم في إرسال القمر إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي صيني من نوع Long March-4C، لتكون هذه المهمة هي العملية رقم 377 لإطلاق الصواريخ Long March إلى الفضاء.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور طوّر من قبل أكاديمية شنغهاي للعلوم الفضائية، وهو أول قمر أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم للخدمة المدنية سيرسل إلى مدار فجر الغسق، لسد الفجوة في بيانات المراقبة العالمية.

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ومن المفترض أن يعمل هذا القمر في مدارات الأرض 8 سنوات، وأن يستخدم لرصد حرارة الغلاف الجوي للأرض، والتنبؤ بحالة الطقس على سطح كوكبنا، ومراقبة الغطاء الثلجي والجليدي على الأرض، فضلا عن استعماله لرصد الكوارث البيئية والطبيعية، ورصد تأثيرات الغلاف الأيوني للأرض.

المصدر: وكالات

 

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