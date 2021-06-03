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الصين تنجح بإيصال قمر جديد إلى الفضاء

الفضاء

الصين تنجح بإيصال قمر جديد إلى الفضاء
youtube/ SciNews
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أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها نجحت في إطلاق قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وقالت وكالة شينخوا الصينية اليوم الخميس "إن الصين نفذت إطلاقا ناجحا لقمرFengyun-4-b  المخصص للأرصاد الجوية، وتمكنت من وضع القمر في مداره المطلوب حول الأرض".

ونفذت عملية الإطلاق تبعا للوكالة من مركز Xichang الفضائي الواقع جنوب غرب مقاطعة سيتشوان الصينية، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Long March -3B، لتصبح هذه العملية هي عملية الإطلاق رقم 372 لهذا النوع من الصواريخ.

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وينتمي قمر Fengyun-4-b  إلى الجيل الجديد من أقمار الأرصاد الجوية الصناعية التي طورتها الصين لتعمل في مدارات مستقرة حول الأرض، ومن المفترض أن يستخدم هذا القمر في أغراض التنبؤ بحالة الطقس والتحذير من الكوارث الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد نجحت في مايو الفائت أيضا بإطلاق قمر Haiyang-2D المخصص لمراقبة المحيطات والبيئة وتزويد المراكز الأرضية بمعلومات تتعلق بارتفاع الأمواج وحركة واتجاه الرياح ودرجات حرارة الماء وغيرها من المعلومات اللازمة لحركة الملاحة البحرية.

المصدر: تاس

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