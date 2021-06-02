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روسيا تصنع مركبات جديدة للرحلات الفضائية المأهولة

الفضاء

روسيا تصنع مركبات جديدة للرحلات الفضائية المأهولة
Sputnik roscosmos
صورة لمراحل تصنيع إحدى مركبات "سويوز" الفضائية الروسية
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أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية عن استعدادها لتصنيع مركبات جديدة من نوع "سويوز" مخصصة للرحلات الفضائية المأهولة.

وقال بيان صادرعن الشركة مؤخرا "وافق مجلس إدارة شركتنا على إبرام عقود لتصنيع مركبتين فضائيتين للرحلات المأهولة من نوع Soyuz MS لصالح مؤسسة Glavkosmos الروسية".

وأضاف البيان "عقود تصنيع وتوريد المركبتين بين شركتنا وGlavkosmos ستبلغ قيمتها 5 مليارات و56 مليونا و181 ألف روبل، وستراعي هذه العقود التكلفة الهامشية للإنتاج خلال فترة التصنيع".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عقود تصنيع المركبتين ستكون سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023، أو حتى يتمكن الطرفان من استكمال كل التزامتهما ضمن البنود المتفق عليها مسبقا في العقود.

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وتعتبر مؤسسة Glavkosmos من أهم المؤسسات الروسية المسؤولة عن تطوير برامج الرحلات الفضائية التجارية المأهولة التي تستخدم فيها مركبات "سويوز" الروسية الصنع.

وكانت مصادرفي المؤسسة قد أشارت منذ مدة إلى أن Glavkosmos تخطط لإرسال 4 سياح إلى الفضاء ما بين عامي 2022 و2023، وأن المركبات المخصصة لهذا الغرض دخلت مرحلة التصنيع.

المصدر: فيستي

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