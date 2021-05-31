روسيا تختبر أفضل المحركات الفضائية في العالم من حيث استهلاك الوقود

تمكن المحرك الفضائي الجديد "إر دي 0124 إم إس" لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي والذي ابتكره الأخصائيون في مكتب "خيم أوتوماتيكا" الروسي للتصاميم من التشغيل لمدة 3 آلاف ثانية.

وقال كبير المصممين في المكتب، فيكتور غوروخوف، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية إن ذلك يعتبر رقما قياسيا عالميا لكل المحركات الفضائية العاملة بالكيروسين والأوكسجين.

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وأوضح أن الاختبارات استغرقت 3 آلاف ثانية ولم يعمل المحرك 350 ثانية، كما كان يخطط له حسب برنامج الاختبار، بل طيلة 3 آلاف ثانية.

وأضاف كبير المصممين أن المحرك الجديد مصمم على أساس دائرة مغلقة، ما يجعله أقل المحركات العاملة بالكيروسين والأكسجين استهلاكا للوقود في العالم.

وأوضح أن المحركات من هذا النوع تعمل طيلة 140 ثانية في المرحلة الأولى للصاروخ عند إطلاقه إلى الفضاء. أما فترة اختبارات محركات المرحلتين الثانية والثالثة فلا تزيد كقاعدة عامة عن 280 ثانية.

يذكر أن مكتب "خيم أوتوماتيكا" الروسي للتصاميم من مدينة فورونيج يقوم بتصميم المحركات الفضائية للمرحلتين الثانية والثالثة في الصواريخ الفضائية الروسية. بالإضافة إلى تصميم محرك صاروخ "سويوز – 5" الفضائي الروسي الواعد.

المصدر: تاس