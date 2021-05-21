شركة أمريكية تطلق قمرا صناعيا عسكريا بواسطة صاروخ مزوّد بمحرك روسي الصنع

ستطلق شركة ULA الأمريكية قمرا صناعيا تابعا للجيش الأمريكي بواسطة صاروخ "أطلس - 5" المزود بمحرك "إر دي – 180" الروسي بدلا من صاروخ "فولكان" المزود بمحرك أمريكي الصنع.

أفادت بذلك بوابة Space News الأمريكية نقلا عن بيان نشرته الشركة.

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وحسب البوابة فإن سبب استبدال الصاروخ يكمن في عدم جاهزية صاروخ "فولكان" للإطلاق عام 2022.

وقد أكد ناطق باسم المركز الأمريكي للأنظمة الفضائية والصاروخية الأمريكية أن القوات الفضائية الأمريكية قيّمت مواصفات صاروخ Atlas V وقدرته على حمل القمر الصناعي العسكري وتوصلت إلى استنتاج مفاده بأنه هناك الحد الأدنى من الأخطار المتعلقة بإطلاق الصاروخ المزود بالمحرك روسي الصنع.

فيما أشار الناطق إلى أن استبدال الصاروخ هو أمر عديم المنفعة ماليا، إذ أن صاروخ "فولكان" سيكون أرخص من "أطلس – 5".

يذكر أن روسيا كانت قد سلّمت الولايات المتحدة في منتصف أبريل الماضي آخر دفعة من محركاتها "إر دي – 180".

أما العدد الإجمالي للمحركات التي سلمتها شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركات الفضائية للولايات المتحدة فبلغ 122 محركا

وصرح ناطق باسم ULA لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الشركة تنوي التخلي عن استخدام صواريخ "أطلس – 5" المزودة بالمحركات روسية الصنع في منتصف العشرينيات. وسيحل محل صاروخ "أطلس – 5" صاروخ "فولكان" المزود بمحرك "بي – 4" أمريكي الصنع التابع لشركة "بلو أوريجن".

المصدر: نوفوستي