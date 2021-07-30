"روس كوسموس": خطأ بشري قد يكون وراء مشكلة وحدة "ناؤوكا" في محطة الفضاء الدولية

صرح دميتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، بأن اشتغال محركات وحدة "ناؤوكا" التلقائي بعد التحامها بالمحطة الفضائية الدولية، قد يكون سببه "خطأ بشري".

وقال روغوزين في حديث لإذاعة "كومسمولسكايا برافدا" إن سبب المشاكل في عمل وحدة "ناؤوكا" يعود إلى "فرحة" الطاقم الذي كان يدير العملية، وانخفاض تركيزهم على عمل الوحدة.

وتابع: "ربما أحد مديري العملية لم ينتبه إلى أن نظام التحكم بالوحدة يكيّف عمله في الفضاء بشكل تلقائي. فبعد 3 ساعات حدد نظام التحكم هذا لحظة تشغيل المحركات، وتعاملت وحدة "زفيزدا" ومركبة "بروغريس" مع الوضع فورا لاستعادة التوازن".

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بدوره، رجح مدير عمليات القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفيوف، أن المشكلة مع وحدة "ناؤوكا" قد تكون ناجمة عن عطل في عمل البرمجيات.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" الروسية التي تمثل مختبرا متعدد الوظائف، التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في الـ29 من يوليو بعد تحليق استمر 8 أيام.

وبعد 3 ساعات من الالتحام اشتغلت محركات الوحدة تلقائيا مما تسبب بتغيير وضع المحطة الدولية وانحرافها 45 درجة.

وللتعامل مع الحادث، اشتغلت محركات وحدة "زفيزدا" ومركبة "بروغريس" الروسيتين لاستعادة التوازن وإعادة المحطة إلى وضعها الطبيعي.

وفي الوقت الحالي تستمر الأعمال لضمان العمل الآمن لأنظمة وحدة "ناؤوكا".

المصدر: نوفوستي