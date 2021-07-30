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رواد الفضاء الروس "ضيوف" في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رواد الفضاء الروس
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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قد ينتقل رواد الفضاء الروس العاملين في المحطة الفضائية الدولية يوم الجمعة 30 يوليو مؤقتا، إلى القطاع الأمريكي ، لكي يتمكن الخبراء من إصلاح منظومة وقود وحدة "ناؤوكا".

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ووفقا للحديث الذي جرى بين رائد الفضاء الروسي أوليع نوفيتسكي وخبراء مركز إدارة الرحلات الفضائية، طلب نوفيتسكي منهم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على انتقال رواد الفضاء الروس يوم الجمعة مؤقتا إلى القطاع الأمريكي، خلال عملية إصلاح الخلل في منظومة الوقود بوحدة المختبر "ناؤوكا" عن طريق نفخ الهيليوم في أنابيب الوقود الرئيسية.

ويذكر أن وحدة المختبر "ناؤوكا" التحمت يوم الخميس 29 يوليو بالمحطة الفضائية الدولية. ولكن بعد مضي ثلاث ساعات، اشتغلت محركات الوحدة تلقائيا، ما تسبب بانحراف المحطة الفضائية الدولية بمقدار 45 درجة. ولإعادة المحطة الفضائية إلى وضعها المطلوب، تم تشغيل محركات وحدة "زفيزدا" الروسية ومركبة الشحن "بروغريس إم إس-17".

المصدر: نوفوستي

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