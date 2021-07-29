الصين تنجح بإطلاق قمر علمي آخر إلى الفضاء

نجحت الصين صباح اليوم الخميس بإطلاق قمر جديد إلى مدارات الأرض، طورته ليعمل كقمر للدراسات العلمية.

وقال بيان صادر عن الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء CASC إنه "تم بنجاح إطلاق قمر Tinahui-1-04 الذي سيستخدم في التجارب العلمية ومراقبة موارد الأرض، والذي سيتم الاعتماد عليه في رسم الخرائط والأغراض الملاحية".

وأوضح البيان أن القمر أطلق صباح اليوم الخميس، من مركز جيوغوان الفضائي في مقاطعة قانسو الصينية، بتمام الساعة 12:01 بالتوقيت المحلي (7:01 بتوقيت موسكو، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2D، لتصبح هذه العملية ذات الرقم 381 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في الإطلاقات الفضائية.

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وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم تعتبر سادس عملية إطلاق فضائي تنفذها الصين خلال شهر يوليو الجاري، ومن المخطط أن تحقق البلاد رقما قياسيا في هذا المجال العام الجاري بتنفيذ ما لا يقل عن 40 عملية إطلاق للصواريخ والمركبات والأقمار إلى الفضاء.

وتعمل الصين بشكل ملحوظ على تحسين برنامجها الفضائي في السنوات الأخيرة، إذ طورت العديد من الاقمار الصناعية التي تستخدم للأغراض العلمية والأرصاد الجوية والملاحة، كما تعمل على برنامجها الخاص لاستكشاف القمر والمريخ.

المصدر: فيستي