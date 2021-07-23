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روفر صيني يقطع مسافة 585 مترا على سطح المريخ

الفضاء

روفر صيني يقطع مسافة 585 مترا على سطح المريخ
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روفر مريخي صيني
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قطع روفر"جون جونغ" التابع لبعثة "تيانوان – 1" المريخية الصينية 585 مترا على سطح المريخ.

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أفاد بذلك التلفزيون الحكومي الصيني، مشيرا إلى أن الروفر عمل على سطح المريخ طيلة 68 يوما مريخيا (ما  يعادل نحو 24 ساعة أرضية).

وعرض التلفزيون الصيني كذلك خارطة لمسار "جون جونغ" أظهر طريق الروفر من الشمال إلى الجنوب بدءا من هبوطه على سطح المريخ  لغاية 21 يوليو الجاري.

يذكر أن مسبار "تيانوان – 1" الصيني هبط في 15 مايو الماضي على سطح المريخ، ثم نزل منه الروفر وباشر بدراسة التربة والمجال الأيوني للكوكب الأحمر ومناخه.

وسيعمل الروفر على سطح المريخ لمدة 92 يوما أرضيا. وانطلقت البعثة المريخية الصينية في 23 يوليو عام 2020 بواسطة صاروخ "تشان جانغ – 5" لتصل مدار المريخ في فبراير الماضي.

المصدر: تاس

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