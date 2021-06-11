سطح "مسطح وصخري" للمريخ شوهد في صور عالية الدقة نشرتها الصين!

التقطت الصور التي نشرتها وكالة الفضاء الصينية، تفاصيل سطح المريخ الأحمر المسطح والمغطى بالصخور، إلى جانب العربة الجوالة ومنصة الهبوط على الكوكب الأحمر.

وتُظهر سلسلة من الصور عالية الدقة المنشورة على موقع إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، يوم الجمعة، تضاريس الكوكب الأحمر بالألوان (وهي تبدو حمراء بالفعل)، بالإضافة إلى منصة الهبوط ومسبار Zhurong، وفقا لـCNSA.

© China National Space Administration

وتُظهر الصور سطح المريخ الذي يبدو مسطحا نسبيا، مع صخور ذات أحجام مختلفة منتشرة في كل مكان. وتقول CNSA، توجد حفرة دائرية في النهاية البعيدة لإحدى الصور، بها أحجار ذات زوايا أغمق وقليل من الكثبان الرملية.

© China National Space Administration

© China National Space Administration

والتُقطت الصورة التالية، التي تُظهر منصة الهبوط، عندما ابتعدت المركبة المريخية عن المنصة بحوالي ستة أمتار. ويعرض المسبار العلم الصيني ومخططات التمائم لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.

© China National Space Administration

© China National Space Administration

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وأطلقت مهمة Tianwen-1 الصينية، المكونة من مركبة مدارية ومنصة هبوط وعربة جوالة، في يوليو الماضي. وهبطت المركبة في Utopia Planitia، وهو سهل شاسع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، في 15 مايو. وانطلق Zhurong من منصة هبوطه إلى سطح المريخ في 22 مايو، وبدأ في استكشاف المريخ. ومُسحت المنطقة لمدة 28 يوما من أيام الكوكب (يوم المريخ أطول بحوالي 40 دقيقة من يوم على الأرض)، مع البحث عن علامات على وجود ماء أو جليد، يمكن أن تساعد في فهم ما إذا كانت هناك حياة على المريخ.

وسمّي Zhurong على اسم إله النار في الأساطير الصينية القديمة، في حين أن اسم البعثة، Tianwen، يعني "أسئلة إلى الجنة"، كما توضح CNSA.

وخلال العمر المتوقع الذي لا يقل عن 90 يوما من أيام المريخ (حوالي ثلاثة أشهر على الأرض)، يلتقط Zhurong صورا عالية الدقة وثلاثية الأبعاد لمشهد المريخ، ويحلل تكوين سطح الكوكب.

المصدر: RT