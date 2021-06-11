الصين أطلقت 4 أقمار جديدة إلى الفضاء اليوم

أعلنت وكالات إعلام صينية أن بلادها نجحت بإطلاق 4 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية إطلاق الأقمار جرت صباح اليوم الجمعة من مطار Taiyuan الفضائي في مقاطعة Shanxi الصينية، بتمام الساعة 11:03 بالتوقيت المحلي (6:03 بتوقيت موسكو).

واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2D، إذ حمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرا من نوع Beijing-3، و3 أقمار نانوية أخرى هي: HaiSi-2 وYangWang-1 وSpace Test No. 1 .

وتشير التقارير الواردة عن وكالات الإعلام الصينية أن قمر Beijing-3 هو قمر صناعي تجاري لاستشعار الأرض عن بعد، سيستخدم لرصد الموارد الأرضية ورصد البيئة، ووضع خرائط للأماكن الحضرية، والتنبؤ بالكوارث البيئية.

إقرأ المزيد

أما قمر HaiSi-2 فقد طورته إحدى الجامعات الصينية لاستخدامه كقمر لمراقبة التلوث البيئي والمناطق الساحلية، والقمر الثالث YangWang-1 طوّر لاستكشاف الكواكب الصغيرة والأجرام السماوية، أما قمر Space Test No. 1 فهو ملك لجامعة تكنولوجيا الفضاء الصينية وسيستخدم للأهداف التعليمية.

المصدر: تاس