ناسا تعلن عن سد 3 ثغرات صغيرة في هيكل المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن رواد المحطة الفضائية الدولية تمكنوا مؤخرا من سد وعزل 3 ثغرات صغيرة في هيكل المحطة الفضائية الدولية من المحتمل أنها كانت تتسبب بتسرب الهواء.

وقال المتحدث باسم المجلس الاستشاري لسلامة الرحلات الفضائية في ناسا، ديفيد ويست: "إن الطاقمين الروسي والأمريكي في المحطة تمكنا من إصلاح 3 أماكن في هيكل المحطة كان من المحتمل إنها تساهم في تسرب الهواء".

وأضاف "لقد تم سد الشقوق بالمواد اللاصقة والعازلة في 3 أماكن أخرى من هيكل المحطة، لكن معدل تسرب الهواء لم ينخفض بشكل كامل، لا يوجد خطر على سلامة الطواقم هناك، لكن المجلس الاستشاري لسلامة الرحلات الفضائية في ناسا سيتابع الوضع هناك باستمرار".

At Aerospace Safety Adv Panel mtg, David West says US and Russian crews still looking for ISS leaks. Have applied patches and sealant in 3 places but has not completely reduced the leak rate. No safety risk to crew, but ASAP wants to keep being updated. — Marcia Smith (@SpcPlcyOnline) July 15, 2021

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وفي مارس الماضي كان رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد قاما بعدة أعمال صيانة في وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية، حيث قاما بإصلاح أحد الشقوق الصغيرة في هيكل الوحدة، وعزلا بعض الأماكن المحتملة لتسرب الهواء، وفي منتصف أبريل أعلن رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، أن معدل تسرب الهواء في المحطة انخفض إلى الثلث بعد عمليات الصيانة المذكورة.

المصدر: فيستي