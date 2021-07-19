مركز "غاغارين" يكشف عن منظومة تحاكي التحليق بمركبة "أوريول" الفضائية المأهولة

كشف مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء الروس عن مظهر خارجي لمنظومة تحاكي التحليق بمركبة "أوريول" الفضائية الروسية المأهولة الواعدة المخصصة للقيام برحلات إلى القمر.

وجاء على موقع المركز أن مجلسه العلمي قد درس مشروعا تصميميا لمنظومة تحاكي التحليق بمركبة "أوريول" الفضائية سيتم بواسطتها تدريب رواد الفضاء على قيادة المركبة.

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وقد نشر الموقع صورة فوتوغرافية لمجسم من المنظومة وقال إن تصميمها يسمح بتنفيذ المهام االخاصة والعامة المتعلقة بإعداد رواد الفضاء للقيام برحلات فضائية على متن المركبة الجديدة.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية تقوم منذ عام 2009 بتصميم مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى القمر والتي تغيرت تسميتها منذ 3 أعوام من "فيديراتسيا" (الاتحاد) إلى "أوريول" (النسر).

ويتوقع أن تحقق المركبة التي تتسع لـ3 رواد بأول تحليق فضائي اختباري لها نهاية عام 2023 وسيتم إطلاقها بواسطة صاروخ "أنغارا – 5" من مطار "فوستوتشني" الفضائي. كما يتوقع أن تقوم المركبة عام 2024 بأول رحلة غير مأهولة. أما رحلتها المأهولة فستتحقق بحلول عام 2025.

المصدر: نوفوستي