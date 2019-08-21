"روس كوسموس" تنوي تغيير اسم مركبة الفضاء "فيديراتسيا"

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية "دميتري روغوزين" أن مؤسسته تدرس تسمية "أوريول" (النسر) لتطلق على المركبة التي تحمل حاليا اسم "فيديراتسيا" (الاتحاد).

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وأوضح روغوزين أن "أوريول" هي تسمية لأول سفينة حربية شراعية روسية مشيرا إلى أن تسمية "فيديراتسيا" أطلقت على المركبة قيد التصميم. لكنها ستأخذ تسمية جديدة بعد اختبارها والإعلان عن جاهزيتها للرحلات الفضائية.

يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" تخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي، ولتحقيق رحلات مأهولة إلى الفضاء البعيد.

وتتسع المركبة لـ 4 أفراد، وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما أو عاما واحدا في حال التحامها بالمحطة الفضائية. ويتوقع أن يطلق أول نموذج منها إلى الفضاء بحلول عام 2022.

المصدر: تاس