أول رحلة لشركة "بيزوس" تحمل أصغر شخص وأكبر رائدة إلى الفضاء

يقترب شاب عمره 18 عاما من تسجيل اسمه كأصغر شخص يحلّق إلى الفضاء، إذ سينطلق مع رائدة طيران عمرها 82 عاما على متن رحلة لشركة "بلو أوريجين" يرافقهما مؤسس الشركة جوزيف بيزوس.

وستحمل رحلة "بلو أوريجين" شقيق بيزوس، ووالي فانك، وهي واحدة من 13 طيارا من الإناث خضعن للدراسات نفسها في أوائل ستينيات القرن الماضي مثل رواد رحلة "ميركوري 7" التابعين لوكالة ناسا، ولكنهن رفضن لكونهن نساء.

وسينطلق الرواد من غرب تكساس على متن صاروخ "نيو شيبرد" في رحلة مدتها 10 دقائق.

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وأشارت الشركة إلى أن الفائز في المزاد الخيري الذي تبلغ قيمته 28 مليون دولار، والذي لم تكشف هويته بعد، تنحى بسبب تعارض في المواعيد وسيحجز رحلة مستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بلو أوريجين"، بوب سميث: "يمثل هذا بداية العمليات التجارية لنيو شيبرد، ويمثل أوليفر جيلا جديدا من الأشخاص الذين سيساعدوننا في بناء طريق إلى الفضاء".

يذكر أن رائد الفضاء السوفييتي غيرمون تيتوف، يحمل الرقم القياسي لأصغر رائد فضاء، حيث كان عمره 25 عاما عندما انطلق إلى المدار بعد أربعة أشهر من تحليق يوري غاغارين، أول إنسان يغزو الفضاء.

المصدر: أ ب