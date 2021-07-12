روسيا تكشف عن تقنيات فضائية جديدة في معرض "ماكس-2021"

أعلنت شركة "بروغريس" الروسية أنها ستكشف عن العديد من التقنيات والاختراعات الجديدة في مجال الفضاء خلال فعاليات معرض "ماكس-2021" الذي سيعقد العام الجاري في ضواحي موسكو.

وقال بيان صادر عن الشركة "ستشارك بروغريس في فعاليات معرض ماكس-2021 للطيران الذي سيعقد العام الجاري في ضواحي موسكو، وخلال فعاليات المعرض سيتم الكشف عن نموذج للقمر الصناعي الجديد Bion-M، وعن قمر Aist-2T المصمم لوضع خريطة ثلاثية الأبعاد للأرض".

وأضاف البيان "ستشمل معروضات الشركة أيضا نماذج للصواريخ والتقنيات الفضائية منها نماذج لصواريخ Soyuz-2 وصواريخ Soyuz-5، إضافة لنماذج لأقمار صناعية روسية مثل أقمار Aist-2D و Obzor-Rو Resurs-PM و Bion-M".

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وسيشمل قسم معروضات "بروغريس" أيضا لوحات جدارية مثبتة عليها صور ملتقطة من قمر Aist-2D الصناعي الروسي، وصور ومعلومات عن أحدث الاختراعات التي طورها الخبراء التابعون للشركة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معرض "ماكس-2021" سيضم جناحا خاصا لعرض التقنيات الفضائية، سيضم معروضات مؤسسة "روس كوسموس" وجميع الشركات والمؤسسات الروسية التابعة لها مثل "بروغريس".

المصدر: فيستي