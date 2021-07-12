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روفر صيني يقطع مسافة 400 متر على سطح المريخ

الفضاء

روفر صيني يقطع مسافة 400 متر على سطح المريخ
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صورة أرشيفية
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قطع روفر "جوجون" التابع لبعثة "تان وانغ - 1" الصينية المريخية 410 أمتار على سطح المريخ.

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أفاد بذلك في 12 يوليو التلفزيون الوطني الصيني الذي قال إن الروفر قطع بحلول الساعة 20.00 يوم 11 يوليو بالتوقيت المحلي (الساعة 15.00 بتوقيت موسكو) مسافة 410 أمتار و2.5 سنتيمتر مضيفا أن ظروف عمل الروفر طبيعية ولا يواجه أية مشاكل.

يذكر أن مسبار "تان وانغ - 1" الصيني هبط يوم 15 مايو الماضي بنجاح على سطح المريخ، ثم انفصل عنه في 22 مايو الماضي روفر "جوجون" بعد أن نزل من منصته وباشر بدراسة الكوكب الأحمر، بما في ذلك دراسة تربة المريخ وغلافه الأيوني ومناخه. ويتوقع أن تستغرق فترة عمل الروفر على سطح المريخ 92 يوما أرضيا.

جدير بالذكر أن مسبار "تان وانغ – 1" الصيني انطلق إلى المريخ في 23 يوليو عام 2020 بواسطة صاروخ "جان جين – 5" الصيني.

المصدر: تاس

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